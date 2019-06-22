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РИА Новости

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

"Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам",- заявил он.

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В пятницу Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию с 8 июля.
Указ был подписал на фоне продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Тогда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это не понравилось оппозиционным депутатам, в знак протеста покинувших зал. Они потребовали от российских делегатов уехать из страны и взяли здание парламента штурмом.
Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Грузинские власти обвинили Москву в организации антироссийских протестов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными и отметил, что ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.
В Кремле пообещали возобновить полеты после нормализации ситуации в стране.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииЗураб АбашидзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Думать выдвигая обвинения, надо было раньше. Теперь пожинайте плоды всего творчества сами. Делая провокации надо считать финансовые потери, теперь обратитесь к Американцам, пусть они гасят теперь дыру в бюджете от остановки турпотока.
22 июня, 14:04
Виталий Алексеев
24830026
Солидарен, шутки закончились ,следующий запрет на ввоз сельхоз продукции , это на закусон отложили , в ответ на такое гостеприимство.
22 июня, 14:06
Юрий Иванов
24600133
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