В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

"Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам",- заявил он.

В пятницу Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию с 8 июля.

Указ был подписал на фоне продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Тогда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это не понравилось оппозиционным депутатам, в знак протеста покинувших зал. Они потребовали от российских делегатов уехать из страны и взяли здание парламента штурмом.

Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Грузинские власти обвинили Москву в организации антироссийских протестов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными и отметил, что ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.