Источник рассказал подробности ЧП с детьми на аттракционе в "Сокольниках"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дети выпали с аттракциона и получили травмы в московском парке Сокольники из-за резкого торможения конструкции, травмы оказались незначительными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. По словам директора парка Андрея Лапшина, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.
"Произошла техническая неполадка, конструкции резко затормозили, трое детишек выпали из аттракциона", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, травмы у детей оказались незначительными. "По моим данным, родители даже отказались от госпитализации", - сказал источник.
Директор парка Андрей Лапшин рассказал, что причиной инцидента могло стать самопроизвольное открытие блокирующих элементов.
"Причина еще не известна, она будет установлена в результате детальной отработки. Либо это было самопроизвольное открывание элементов, которые блокируют детей. Надо установить причину, почему дети упали, потому что аварийный стоп произошел, техника сработала, а что было дальше - здесь нужно детально отработать", - сообщил РИА Новости Лапшин.