Источник рассказал подробности ЧП с детьми на аттракционе в "Сокольниках"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дети выпали с аттракциона и получили травмы в московском парке Сокольники из-за резкого торможения конструкции, травмы оказались незначительными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. По словам директора парка Андрея Лапшина, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.

"Произошла техническая неполадка, конструкции резко затормозили, трое детишек выпали из аттракциона", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, травмы у детей оказались незначительными. "По моим данным, родители даже отказались от госпитализации", - сказал источник.

Директор парка Андрей Лапшин рассказал, что причиной инцидента могло стать самопроизвольное открытие блокирующих элементов.