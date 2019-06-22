Володин раскритиковал действия грузинских экстремистов

Президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля 2019 г запретил авиакомпаниям РФ осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, а также поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

При том, что население Грузии составляет 3 миллиона 700 тысяч человек, в прошлом году ее посетили 2 миллиона российских туристов, что принесло более 3,5 миллиардов долларов, а это составляет примерно 10% ВВП Грузии, добавил спикер нижней палаты российского парламента.

"Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса", - отметил парламентарий.

"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок", - заключил председатель Госдумы.