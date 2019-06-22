Володин раскритиковал действия грузинских экстремистов

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Грузинские экстремисты своими действиями бьют по благосостоянию граждан и бизнеса Грузии, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля 2019 г запретил авиакомпаниям РФ осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, а также поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
"Экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть. Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов. Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов", - заявил Володин журналистам.
При том, что население Грузии составляет 3 миллиона 700 тысяч человек, в прошлом году ее посетили 2 миллиона российских туристов, что принесло более 3,5 миллиардов долларов, а это составляет примерно 10% ВВП Грузии, добавил спикер нижней палаты российского парламента.
"Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса", - отметил парламентарий.
Володин подчеркнул, что решение, принятое Путиным, ставит задачу защитить российских граждан на территории Грузии.
"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок", - заключил председатель Госдумы.
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