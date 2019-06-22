Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца

По данным канала, российский самолет пролетел рядом с испанским кораблем, выполнявшим маневры в рамках учений НАТО, "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS (Baltic Operations) проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Швеции. В них участвуют 18 стран-членов и партнеров альянса, в том числе 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.