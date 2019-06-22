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РИА Новости

Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца

Вчера, 13:33
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал Antena 3 обнародовал кадры, на которых, по его утверждению, российский бомбардировщик Су-24 пролетает вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I" в Балтийском море.
По данным канала, российский самолет пролетел рядом с испанским кораблем, выполнявшим маневры в рамках учений НАТО, "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.
Бомбардировщик обнаружили радары авианосца, но ответных мер не последовало, поскольку маневры самолета "не были сочтены опасными", сообщает телеканал.
Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS (Baltic Operations) проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Швеции. В них участвуют 18 стран-членов и партнеров альянса, в том числе 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.
За учениями наблюдают силы Балтийского флота.
Корабли НАТО
10 июня, 00:11
В НАТО назвали цель учений на Балтике
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Су-24НАТОРоссияИспанияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Пропаганда работает на отлично. Из ничего сделали новость. Пролетел самолёт. И дальше что?
22 июня, 15:33
Seva Dolgonovsky
111600030
Кошмарить их, тискать и крошить постоянно, пусть икают, трясутся, памперсы постоянно меняют. Нечего делать в НАШЕМ море!!!!
22 июня, 14:16
Евстафий Погорелый
1510103
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