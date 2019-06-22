Ветеринары обеспокоены состоянием белой медведицы, пойманной в Норильске

Белый медведь гулял несколько дней по улицам Норильска. Зоологи "Роева ручья" вместе с норильскими коллегами поймали животное и поместили на базу местной службы спасения. На вид медведице около года, вес – около 200 килограммов. По мнению специалистов, медведя могли держать для будущей контрабандной продажи, о чем может свидетельствовать то, что хищник подпускал людей к себе достаточно близко. В пятницу краснокнижное животное доставили из Норильска в Красноярск и перевезли в зоопарк "Роев ручей".