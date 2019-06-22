Ветеринары обеспокоены состоянием белой медведицы, пойманной в Норильске

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Ветеринары обеспокоены состоянием белой медведицы, бродившей несколько дней в Норильске, пойманной и доставленной на самолете в Красноярск, сообщили журналистам в парке флоры и фауны "Роев ручей".
Белый медведь гулял несколько дней по улицам Норильска. Зоологи "Роева ручья" вместе с норильскими коллегами поймали животное и поместили на базу местной службы спасения. На вид медведице около года, вес – около 200 килограммов. По мнению специалистов, медведя могли держать для будущей контрабандной продажи, о чем может свидетельствовать то, что хищник подпускал людей к себе достаточно близко. В пятницу краснокнижное животное доставили из Норильска в Красноярск и перевезли в зоопарк "Роев ручей".
По данным представителя зоопарка, когда ветеринары открыли дверцу, медведица буквально заскочила в вольер. В первую очередь она стала жадно пить, затем накинулась на предложенные рыбу и мясо. Ветеринарных врачей, которые подходили к решётке вплотную, медведица не боялась, не рычала, не принимала угрожающую позу.
"На данный момент состояние вызывает опасения: скитание животного по промзоне не могло не сказаться на его состоянии, вес крайне низкий для размеров медведицы. Сейчас ей в течение ближайшего месяца предстоит комплексное обследование, период реабилитации и адаптации. Будем вести пристальное круглосуточное наблюдение, для этого в вольере установлены камеры видеонаблюдения", - рассказал заместитель директора по зооветчасти Александр Пинчук.