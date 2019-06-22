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РИА Новости

Россияне смогут поменять билеты без потерь, чтобы вернуться из Грузии

Вчера, 13:27
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гражданам России, которые сейчас находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты без финансовых потерь на более ранние даты, чтобы они могли вернуться на родину до 8 июля, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного вопросу приостановки авиаперевозок из РФ в Грузию.
"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - сказал он.
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Представитель замглавы правительства также отметил, что у компании "Аэрофлот" есть сейчас 2,1 тысячи свободных мест на обратные рейсы до 8 июля. "Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков. В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа" - будут взаимодействовать друг с другом", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииМаксим АкимовГрузияОбщество
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