Россияне смогут поменять билеты без потерь, чтобы вернуться из Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гражданам России, которые сейчас находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты без финансовых потерь на более ранние даты, чтобы они могли вернуться на родину до 8 июля, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного вопросу приостановки авиаперевозок из РФ в Грузию.

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - сказал он.

Представитель замглавы правительства также отметил, что у компании "Аэрофлот" есть сейчас 2,1 тысячи свободных мест на обратные рейсы до 8 июля. "Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков. В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа" - будут взаимодействовать друг с другом", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.