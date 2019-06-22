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РИА Новости

В Москве полиция проверяет ЧП с детьми на аттракционе в парке "Сокольники"

Вчера, 13:25
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московские полицейские проводят проверку после травмирования трех детей на аттракционе в столичном парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. Директор парка Андрей Лапшин рассказал РИА Новости о двух детях, уехавших после инцидента в больницу. По его словам, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия.
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"В полицию поступило сообщение о падении несовершеннолетних с аттракциона в одном из парков столицы. Прибывшие сотрудники установили, что трое несовершеннолетних получили телесные повреждения, проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.
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