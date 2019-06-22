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РИА Новости
Туризм

Российские авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Шереметьево
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолеты в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпании России, осуществляющие перевозки в Грузию, фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в эту страну, заявил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного этому вопросу.
"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", — заявил представитель.
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Он также уточнил, что в Грузию полеты осуществляют шесть российских компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа".
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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