Российские авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпании России, осуществляющие перевозки в Грузию, фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в эту страну, заявил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного этому вопросу.

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", — заявил представитель.

Он также уточнил, что в Грузию полеты осуществляют шесть российских компаний: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа".

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.