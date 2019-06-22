В "Сокольниках" расследуют инцидент на аттракционе, где пострадали дети

"В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всем и составили детальный отчет. Единственное, что могу сказать: врачи были на месте, двое детей поехали в больницу... Видимых травм не было, но жалуются дети на боли. Что это такое, я не знаю, нужно, чтобы врачи осмотрели. Больше ничего сказать не могу" - заявил Лапшин.