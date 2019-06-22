В "Сокольниках" расследуют инцидент на аттракционе, где пострадали дети

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инцидент с детьми произошел на аттракционе в парке "Сокольники" в Москве, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали, рассказал РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.
Ранее РЕН-ТВ сообщило, что в столичном парке "Сокольники" на аттракционе "Колобок" вышла из строя одна кабинка, пострадало трое детей.
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По данным руководства парка, в больницу после инцидента поехали двое детей.
"В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всем и составили детальный отчет. Единственное, что могу сказать: врачи были на месте, двое детей поехали в больницу... Видимых травм не было, но жалуются дети на боли. Что это такое, я не знаю, нужно, чтобы врачи осмотрели. Больше ничего сказать не могу" - заявил Лапшин.