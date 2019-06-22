Дети, изъятые из московской квартиры, находятся в медучреждении

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дети, найденные в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях, помещены в лечебное учреждение, с ними работают психологи и специалисты, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что СК проверит публикацию СМИ о двух детях, найденных в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ведется проверка информации о детях, найденных в антисанитарных условиях в квартире в Москве.
2 апреля, 12:29Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
"Дети находятся в лечебном учреждении, куда их поместили, они находятся на контроле у органов опеки. В данный момент с детьми работают психологи и специалисты с тем, чтобы делать дальнейшие выводы. Ситуация пока еще не очень понятная" , - сообщил Бунимович.
Ранее омбудсмен рассказал РИА Новости, что эта семья с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки. Также он рассказал, что во время визитов работников соцзащиты, родители проявляли агрессию.