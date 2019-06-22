Московский омбудсмен рассказал о семье, откуда изъяли детей

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семья, в которой дети проживали в антисанитарных условиях, с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки Москвы, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что СК проверит публикацию СМИ о двух детях, найденных в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ведется проверка информации о детях, найденных в антисанитарных условиях в квартире в Москве.
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"Семья с недавнего времени находится на контроле, поступали сообщения от соседей, что дети 7-8 лет вроде бы не посещают школу, по крайней мере нет (подтверждения) такой информации. Пока нет информации о месте работы родителей и о том, есть ли она вообще", - сообщил Бунимович.
По словам омбудсмена, органы опеки еще в мае пытались разобраться в ситуации. Однако родители детей проявляли агрессивное поведение в адрес работников соцзащиты, не шли на контакт и не открывали двери, отметил он.
"Сейчас мы разбираемся во всей этой ситуации" , - заключил омбудсмен.