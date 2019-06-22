В Москве трое детей выпали из аттракциона

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Двух детей доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу. "Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", — добавили в ведомстве.

По данным СМИ, в парке вышла из строя карусель "Колобок".

"Видимых травм не было, но жалуются дети на боли. Что это такое, я не знаю, нужно, чтобы врачи осмотрели", — сказал РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.

Руководство парка создало рабочую группу, которая разберется в случившемся, добавил он.

Столичный главк МВД начал проверку, управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.