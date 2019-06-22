Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T20:05Z
https://ria.ru/20190622/1555812553.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве трое детей выпали из аттракциона

Вчера, 12:35
85537
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Двух детей доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу. "Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", — добавили в ведомстве.
По данным СМИ, в парке вышла из строя карусель "Колобок".
"Видимых травм не было, но жалуются дети на боли. Что это такое, я не знаю, нужно, чтобы врачи осмотрели", — сказал РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.
Руководство парка создало рабочую группу, которая разберется в случившемся, добавил он.
Столичный главк МВД начал проверку, управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.
Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что на карусели произошла неполадка, аттракцион резко затормозил и дети выпали из кабинки. По его словам, травмы у них оказались незначительными.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
8 апреля, 15:36
В Кургане шестилетняя девочка упала с аттракциона
14122734208143
Обсудить 9
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
РИА
Новости
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Путин ответил на претензии Японии по Курилам
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Лента
новостей
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Опубликовано видео пролета российского Су-24 вблизи испанского авианосца
Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
Лента новостейМолния