В Москве трое детей выпали из аттракциона

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Двух детей доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу. "Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", — добавили в ведомстве.
По данным СМИ, в парке вышла из строя карусель "Колобок".
"Видимых травм не было, но жалуются дети на боли. Что это такое, я не знаю, нужно, чтобы врачи осмотрели", — сказал РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.
Руководство парка создало рабочую группу, которая разберется в случившемся, добавил он.
Столичный главк МВД начал проверку, управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.
Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что на карусели произошла неполадка, аттракцион резко затормозил и дети выпали из кабинки. По его словам, травмы у них оказались незначительными.
8 апреля, 15:36В Кургане шестилетняя девочка упала с аттракциона