Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019

Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, объявлен Днем памяти и скорби в 1996 году. Как сказано в соответствующем президентском указе, "этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины".

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида вооруженных сил - Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.