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РИА Новости

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019
Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, объявлен Днем памяти и скорби в 1996 году. Как сказано в соответствующем президентском указе, "этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины".
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Вчера, 02:27
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.
Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида вооруженных сил - Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее Городов-Героев.
Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Вооруженных сил РФ, администрации президента, члены правительства, парламентарии.
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Владимир ПутинАлександровский районРоссияОбщество
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