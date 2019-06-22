Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

"Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю", — процитировал Алибасова Горжанкин.