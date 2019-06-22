Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов — младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы.
"Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю", — процитировал Алибасова Горжанкин.