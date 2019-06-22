Сплин и The Black Eyed Peas выступят на фестивале Усадьба Jazz в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сплин и The Black Eyed Peas, исполнители Нино Катамадзе, Иван Дорн и британский музыкант Джейми Каллум принимают участие в музыкальном фестивале "Усадьба Jazz" 22-23 июня в усадьбе Коломенское, сообщает пресс-служба мероприятия.

На главной сцене хедлайнерами станут известная американская группа The Black Eyed Peas, российская группа Сплин, Майкл Киванука, американская певица Азалия Бэнкс. Со специальной программой выступит Иван Дорн.

"У нас четыре сцены - "Партер", "Аристократ", Усадьба Jazz Kids, Jazz&World", - рассказала президент и основатель фестиваля Мария Семушкина на пресс-конференции.

"Когда мы увидели расписание нашего тура и поняли, что едем в Москву, мы были в восторге. Мы сказали друг другу: "О, это так круто, мы возвращаемся туда!" Мы всегда хорошо проводим время в вашем городе, вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему! Так что на фестивале мы планируем повеселиться вместе со всеми", - рассказали участники группы The Black Eyed Peas в интервью РИА Новости.

© Фото : пресс-служба фестиваля Усадьба Джаз Black Eyed Peas © Фото : пресс-служба фестиваля Усадьба Джаз Black Eyed Peas

Группа Сплин подготовит для выступления специальный сет из своих главных хитов в необычном звучании.

На самой интеллектуальной площадке фестиваля "Аристократ" для ценителей джаза выступят певица Нино Катамадзе, известный британский музыкант Джейми Каллум, группы Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra и другие.

На сцене Jazz&World выступит исполнитель "высокого уровня", имя которого пока не раскрывается, это станет сюрпризом, рассказали организаторы. На фестивале 23 июня также выступит актриса Чулпан Хаматова со специальной поэтической программой.

Детская площадка Усадьба Jazz Kids представит традиционную музыкальную программу для самых маленьких гостей на отдельной сцене. Также дети от 3 до 16 лет смогут отдохнуть от родителей и принять участие в музыкальных, интеллектуальных и развлекательных активностях.