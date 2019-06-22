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РИА Новости

СМИ: ОАЭ призвали авиакомпании избегать "опасных для полетов" маршрутов

Вчера, 11:39
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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Управление гражданской авиации ОАЭ призвало все авиакомпании предпринять меры и избегать маршрутов на Ближнем Востоке в зонах, представляющих вероятную опасность для гражданских самолетов, сообщает национальное агентство ENA.
"В связи с последними событиями, происходящими в регионе, для обеспечения безопасности гражданской авиации, в рамках мер предосторожности, управление гражданской авиации призывает авиакомпании, зарегистрированные в стране, предпринять необходимые меры и воздержаться от полетов в районах, в которых гражданские самолеты могут подвергнуться опасности", - пишет агентство.
Самолет Lufthansa
21 июня, 12:32
Lufthansa отказалась от полетов над Ормузским проливом
Эмиратское издание Gulf News в пятницу сообщило, что все национальные авиакомпании из ОАЭ изменили маршруты своих рейсов после того, как власти США запретили американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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