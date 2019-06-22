СМИ: ОАЭ призвали авиакомпании избегать "опасных для полетов" маршрутов

"В связи с последними событиями, происходящими в регионе, для обеспечения безопасности гражданской авиации, в рамках мер предосторожности, управление гражданской авиации призывает авиакомпании, зарегистрированные в стране, предпринять необходимые меры и воздержаться от полетов в районах, в которых гражданские самолеты могут подвергнуться опасности", - пишет агентство.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.