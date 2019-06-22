Путин: британские премьеры приходят к власти с помощью "партийной тусовки"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал странной систему избрания премьер-министра Великобритании, когда на этот пост человек приходит с помощью "партийной тусовки".
Ранее глава государства заявил, что готов работать с любым британским премьером.
"Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, - это то, что нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее. Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия - у премьер-министра. Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью "партийной тусовки", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он добавил, что такая система для него является "странной".
"Это, честно говоря, для меня странно. Но вот такова английская система. Мы будем с уважением к этому относиться и работать со всеми, кто захочет работать с нами", - сказал российский лидер.