Путин: британские премьеры приходят к власти с помощью "партийной тусовки"

"Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, - это то, что нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее. Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия - у премьер-министра. Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью "партийной тусовки", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".