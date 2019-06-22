Мы все умрём. Коллективное подсознание

В последних успешных опытах с передачей сигналов через нейроинтерфейсы учёные смогли научить обезьян совместно управлять предметом в виртуальной реальности. А у людей получилось сыграть в простую компьютерную игру. И всё это – без единого звука или напечатанного слова. Только через передачу сигналов "из головы в голову".
В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" разбираемся, в каком состоянии технология соединения сознаний сегодня, в каких сферах жизни её можно будет применять с максимальной пользой, и когда станет возможно передавать другим людям не только свои чувства, но и мысли.
Эксперт подкаста – Алексей Паевский, главный редактор портала Neuronovosti.ru, блогер и научный журналист.
Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и техники Geek Picnic.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте https://vk.com/ria_podcasts и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts