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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
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Мы все умрём. Коллективное подсознание

Вчера, 12:00
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Коллективное подсознание
Вчера, 12:00
Нейроинтерфейсы – устройства, которые считывают и передают сигналы мозга. В числе прочего, сегодня они позволяют пересылать другим людям свои эмоции и ощущения. Так можно заставить кого-то без причины испытать радость, агрессию, боль, страх... Значит, одни люди смогут буквально брать других под контроль? Что, если передатчик попадёт не в те руки?
В последних успешных опытах с передачей сигналов через нейроинтерфейсы учёные смогли научить обезьян совместно управлять предметом в виртуальной реальности. А у людей получилось сыграть в простую компьютерную игру. И всё это – без единого звука или напечатанного слова. Только через передачу сигналов "из головы в голову".
В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" разбираемся, в каком состоянии технология соединения сознаний сегодня, в каких сферах жизни её можно будет применять с максимальной пользой, и когда станет возможно передавать другим людям не только свои чувства, но и мысли.
Эксперт подкаста – Алексей Паевский, главный редактор портала Neuronovosti.ru, блогер и научный журналист.
Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и техники Geek Picnic.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
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