Мы все умрём. Коллективное подсознание

В последних успешных опытах с передачей сигналов через нейроинтерфейсы учёные смогли научить обезьян совместно управлять предметом в виртуальной реальности. А у людей получилось сыграть в простую компьютерную игру. И всё это – без единого звука или напечатанного слова. Только через передачу сигналов "из головы в голову".

В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" разбираемся, в каком состоянии технология соединения сознаний сегодня, в каких сферах жизни её можно будет применять с максимальной пользой, и когда станет возможно передавать другим людям не только свои чувства, но и мысли.