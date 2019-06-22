Путин ответил на претензии Японии по Курилам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.

"Ну нет. Таких планов у нас нет", — сказал глава государства в интервью телеканалу " Россия 1 ".

Он отметил, что реализация программ по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжаться.

"Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем", — добавил президент.

На днях, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, Путин говорил также, что ждет от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ продолжения диалога, в том числе по мирному договору.

Курильский вопрос

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.

Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре в ноябре прошлого года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.