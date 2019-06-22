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РИА Новости

Путин ответил на претензии Японии по Курилам

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
"Ну нет. Таких планов у нас нет", — сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
4 июня, 08:00
Атрофировавшийся суверенитет как причина неудачи затеи Токио с Москвой
Он отметил, что реализация программ по развитию Дальнего Востока, включая Южные Курилы, будет продолжаться.
"Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем", — добавил президент.
На днях, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, Путин говорил также, что ждет от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ продолжения диалога, в том числе по мирному договору.

Курильский вопрос

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре в ноябре прошлого года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
9873677744
Обсуждение мирного договора России и ЯпонииВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Ещё бы так Сибирь не отдавали!
22 июня, 12:29
Можем Повторить
97312269
За фейки сейчас можно получить на штраф налететь.Все просто. Острова отдал Путин. Да, в 2004 году Китаю были переданы острова в течении реки Амур общей площадью более 300 квадратных километров. И действительно, на документах стоит подпись Путина. Это факт.
22 июня, 12:44
bbrandvorotnik
86063648
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