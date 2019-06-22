Джейк Джилленхол прокомментировал съемки в новом фильме о "Человеке-пауке"

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Голливудский актер Джейк Джилленхол, сыгравший роль суперзлодея в новом фильме о Человеке-пауке, рассказал в интервью РИА Новости , что не особо раздумывал о своем амплуа, когда соглашался на участие в съемках - определяющим моментом для него стала сама история, созданная сценаристами, режиссером Джоном Уоттсом и киностудией Marvel.

Джилленхол вместе со съемочной командой представлял на этой неделе в Лондоне новый фильм "Человек-паук: Вдали от дома".

Актер и продюсер Джилленхол, на счету которого в общей сложности более 50 фильмов, согласившись на роль загадочного супер-злодея Мистерио в "Человеке-пауке", дебютировал в непривычном для него супергеройском жанре. По словам 38-летнего актера, снимаясь в фильме, он получил колоссальное удовольствие, как от съемочного процесса, так и от команды, с которой работал все это время.

"Кино - это всегда люди, которые делают фильм. Я думаю, что это не столько зависит от жанра, сколько от самой истории. Все люди, которые создавали эту историю, делали это хорошо. Это было замечательно", - описал Джилленхол свои впечатления от съемок.

Принимая предложение об участии в блокбастере, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", а также обладатель премии BAFTA, не рассуждал о жанре фильма и о своем актерском амплуа.

"Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности. Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно. И я чувствую себя хорошо в этом, и это мне по душе. И это просто один из замечательных фильмов Marvel", - признался актер.