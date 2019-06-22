Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T11:29Z
https://ria.ru/20190622/1555811589.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/14/1555811486_0:301:2691:1815_1036x0_80_0_0_50d50e83777cea064f5eda2ba0cfb591.jpg
РИА Новости
Культура

Джейк Джилленхол прокомментировал съемки в новом фильме о "Человеке-пауке"

Вчера, 11:29
2175
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктер Джейк Джилленхол
Актер Джейк Джилленхол
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актер Джейк Джилленхол . Архивное фото
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Голливудский актер Джейк Джилленхол, сыгравший роль суперзлодея в новом фильме о Человеке-пауке, рассказал в интервью РИА Новости , что не особо раздумывал о своем амплуа, когда соглашался на участие в съемках - определяющим моментом для него стала сама история, созданная сценаристами, режиссером Джоном Уоттсом и киностудией Marvel.
Джилленхол вместе со съемочной командой представлял на этой неделе в Лондоне новый фильм "Человек-паук: Вдали от дома".
Американский актер Киану Ривз
20 июня, 23:37
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Актер и продюсер Джилленхол, на счету которого в общей сложности более 50 фильмов, согласившись на роль загадочного супер-злодея Мистерио в "Человеке-пауке", дебютировал в непривычном для него супергеройском жанре. По словам 38-летнего актера, снимаясь в фильме, он получил колоссальное удовольствие, как от съемочного процесса, так и от команды, с которой работал все это время.
"Кино - это всегда люди, которые делают фильм. Я думаю, что это не столько зависит от жанра, сколько от самой истории. Все люди, которые создавали эту историю, делали это хорошо. Это было замечательно", - описал Джилленхол свои впечатления от съемок.
Принимая предложение об участии в блокбастере, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", а также обладатель премии BAFTA, не рассуждал о жанре фильма и о своем актерском амплуа.
"Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности. Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно. И я чувствую себя хорошо в этом, и это мне по душе. И это просто один из замечательных фильмов Marvel", - признался актер.
"Человек-паук: Вдали от дома" - очередной фильм о супергерое киностудии Marvel, снятый режиссером Джоном Уоттсом. Мировая премьера картины состоится 28 июня, в России показы стартуют 4 июля.
210013
КультураДжейк ДжилленхолMarvel Comics
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
ДТП на 1080 км трассы Р255 Сибирь с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. 22 июня 2019
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП
Ракета-носитель Ангара-А5. Архивное фото
Ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на орбиту новый корабль "Федерация"
Припять. Архивное фото
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
Лента новостейМолния