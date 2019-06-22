Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

Она рассказала, что ночью артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь.

"Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую". Ольга Шукшина

По словам собеседницы агентства, медики "очень быстро, оперативно приехали".

"Она в руках врачей", — заключила Ольга Шукшина.

По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, актриса почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.

"Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет", — сказал Горожанкин РИА Новости.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Она наиболее известна по таким фильмам, как "Калина красная", "Ключ без права передачи", "Они сражались за Родину", "Печки-лавочки", "Хождение по мукам", "Шизофрения" и "12 стульев".