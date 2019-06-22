Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.
Она рассказала, что ночью артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь.
"Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую".
По словам собеседницы агентства, медики "очень быстро, оперативно приехали".
"Она в руках врачей", — заключила Ольга Шукшина.
По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, актриса почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.
"Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет", — сказал Горожанкин РИА Новости.
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Она наиболее известна по таким фильмам, как "Калина красная", "Ключ без права передачи", "Они сражались за Родину", "Печки-лавочки", "Хождение по мукам", "Шизофрения" и "12 стульев".
В ноябре прошлого года Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. В начале июня его в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.