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РИА Новости

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.
Она рассказала, что ночью артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь.

"Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую".

Ольга Шукшина
По словам собеседницы агентства, медики "очень быстро, оперативно приехали".
"Она в руках врачей", — заключила Ольга Шукшина.
По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, актриса почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.
"Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет", — сказал Горожанкин РИА Новости.
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Она наиболее известна по таким фильмам, как "Калина красная", "Ключ без права передачи", "Они сражались за Родину", "Печки-лавочки", "Хождение по мукам", "Шизофрения" и "12 стульев".
В ноябре прошлого года Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. В начале июня его в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
19258781166
Лидия Федосеева-ШукшинаРоссия
Популярные комментарии
Мучают смутные сомнения..что то не ладно в этом семействе..
22 июня, 11:31
сергей гриньков
4012207
Что за новости, тем более предполагающие их бурное обсуждение? У меня насморк, но в новостях себя не обнаружил. Куда мы катимся, или даже уже прикатились? Встаешь утром, а в горле ком: а как там Алибасов, а как там Шукшина? Я не думаю, что В.М.Шукшина эти новости и действия забавляли бы...
22 июня, 12:18
Николай Баженов
4000005
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