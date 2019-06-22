Лидии Федосеевой-Шукшиной ночью стало плохо, рассказала дочь актрисы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина в ночь с пятницы на субботу почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь, сообщила РИА Новости ее дочь, Ольга Шукшина.
Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артистки.
"Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую", - сказала Шукшина.
По словам дочери актрисы, медики "очень быстро, оперативно приехали". "Она в руках врачей", - сказала она о матери.
Как рассказал РИА Новости Вадим Горжанкин, пиар-директор супруга Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова, актриса утром почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.
"Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет", - отметил собеседник агентства.
Ранее Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы.