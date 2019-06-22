Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись

ГОНКОНГ, 22 июн - РИА Новости. Демонстранты, окружавшие и блокировавшие центральное управление гонконгской полиции, полностью разошлись, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее противники законопроекта об экстрадиции на 15 часов взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более 1 миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных. Полиция не выполнила их требований, однако и не применила силу, несмотря на то, что протестующие изрисовали стены здания различными надписями и закидали сырыми яйцами.

В субботу к 14. 00 по местному времени, у здания полиции не осталось ни одного участника протестов, дороги на улице Арсенал и в округе расчищены, движение восстановлено.

Обслуживающий персонал постепенно смывает со стен здания граффити, которые заклеены черными полиэтиленовыми пакетами, а также следы от яиц на стенах здания и на асфальте.

© РИА Новости / Жанна Манукян Ситуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019 © РИА Новости / Жанна Манукян Ситуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019

Протесты из-за готовящегося закона об экстрадиции начались в Гонконге в начале июня, демонстрации стихли после приостановки рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.