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РИА Новости

В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана

11:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре c RT прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны.
Депутат назвал заявление американского лидера безответственным и неуместным.
Он не осознает ответственности перед миром за то, что его решения могут привести к катастрофе мирового масштаба.
Юрий Швыткин
По его словам, усугубление конфликта между Вашингтоном и Тегераном нанесет серьезный удар по экономике многих стран, в особенности тех, которые импортируют иранскую нефть.
"Конечно, здесь просматривается позиция Дональда Трампа не как президента, а как предпринимателя, который путем запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то дивиденды", — заключил депутат.
Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". При этом он подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник ВМС США у входа в Персидский залив на юге Ирана.
Однако Центральное командование вооруженных сил США заявило, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Тегеране эту информацию опровергли.
В свою очередь, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о протесте из-за вторжения американского беспилотника в воздушное пространство страны. Он подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американскую сторону от необдуманных действий в регионе.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
Вчера, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
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11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
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