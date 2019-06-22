В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату

"Мы начали гигантские проклиматические изменения, но точно будем делать все для того, чтобы за это оплатить как можно меньший счет по сравнению со странами Западной Европы. Это так, как если бы богатейшие люди мира заявили, что повышают цены на железнодорожные билеты на 500%, потому, что они и так летают самолетами. Не может быть так, чтобы стоимость климатических изменений легла на беднейших. Те, кто фантастически развились, должны нести самые большие затраты. А мы одновременно указываем на то, что мы являемся страной, которая больше всех снизило выбросы СО2 с 1989 года – около 30%", - заключил он.