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РИА Новости

В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату

11:03
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ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Польша не против повышенных климатических целей в ЕС, но требует хорошего компенсационного пакета, заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а также Эстония на саммите ЕС заблокировали принятие дополнительных климатических обязательства, то есть переход ЕС к нейтральной для климата экономике к 2050 году.
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"Мы делаем все возможное для того, чтобы вернуть красоту природы. Улучшаем климат, улучшаем качество воздуха. Польша этого не блокирует (повышенные климатические обязательства – ред.). Польша за то, чтобы климатическая трансформация происходила справедливо. Кто-то когда-то мог фантастически развиваться после Второй мировой войны, вообще не обращая внимания на климатические вопросы", – сказал Моравецкий.
Он считает, что Польша из-за слабости своей экономики по сравнению со странами Западной Европы должна получить компенсации за повышенные климатические обязательства. "Мы сегодня не являемся таким высокоразвитым государством, как Франция, энергетика которой основана на атоме, или очень богатая Германия, или скандинавские страны, которые имеют технологии, основанные на водных электростанциях. Мы сегодня нуждаемся в хорошем компенсационном пакете и на эту тему говорим. На эту тему мы говорили на саммите ЕС. Я убежден в том, что это будет очень хороший пакет для Польши", - сказал Моравецкий.
"Мы начали гигантские проклиматические изменения, но точно будем делать все для того, чтобы за это оплатить как можно меньший счет по сравнению со странами Западной Европы. Это так, как если бы богатейшие люди мира заявили, что повышают цены на железнодорожные билеты на 500%, потому, что они и так летают самолетами. Не может быть так, чтобы стоимость климатических изменений легла на беднейших. Те, кто фантастически развились, должны нести самые большие затраты. А мы одновременно указываем на то, что мы являемся страной, которая больше всех снизило выбросы СО2 с 1989 года – около 30%", - заключил он.
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Евросоюзу необходима глубокая трансформация собственной экономики для того, чтобы бороться с угрозой изменения климата, говорилось в заключениях саммита лидеров стран ЕС по стратегии развития союза до 2024 года. Евросоюз намерен ускорить переход к использованию возобновляемой энергии и уменьшить зависимость от импорта, отмечалось в этом документе.
Еврокомиссия ранее предложила свое видение возможности перехода к нейтральной для климата экономике Евросоюза к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов. Однако, как отмечалось позднее, ЕС не откажется от использования, к примеру, газа ближайшие годы.
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Конкретные способы воплощения этой идеи климатической нейтральности пока не выбраны. Среди путей достижения такой цели, исходя из материалов ЕК, есть, в частности, увеличение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), декарбонизация транспорта за счет использования его альтернативных видов, сокращение потребления энергии, развитие природных поглотителей выбросов за счет более устойчивого использования земель. К примеру, максимизируя использование энергии из возобновляемых источников, ЕС может добиться того, что более 80% электричества будет приходиться на ВИЭ к 2050 году, отмечала ЕК.
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Матеуш МоравецкийЕвросоюзПольшаВ мире
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