Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для помощи в защите прав туристов после запрета российским авиакомпаниям перевозить людей из России в Грузию в связи со сложившейся там ситуацией, сообщается на Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для помощи в защите прав туристов после запрета российским авиакомпаниям перевозить людей из России в Грузию в связи со сложившейся там ситуацией, сообщается на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на "горячую линию" Единого консультационного центра Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Добавляется, что территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов. Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.