МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве

Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото

Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в субботу ожидает сильная жара до 33 градусов, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С", - говорится в сообщении.