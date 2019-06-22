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РИА Новости

МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве

10:57
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в субботу ожидает сильная жара до 33 градусов, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С", - говорится в сообщении.
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В связи с этим в МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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