МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в субботу ожидает сильная жара до 33 градусов, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С", - говорится в сообщении.
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В связи с этим в МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.