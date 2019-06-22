В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.

Уточняется, что об аварии в городе Рандолф было сообщено в пятницу около 18.29 по местному времени (01.29 субботы мск). На дороге столкнулись пикап и несколько мотоциклов, ехавших в противоположную сторону.

#Breaking News: WMUR has a crew on the way to the scene of this serious crash involving multiple motorcycles and a truck on Route 2 in Randolph. This story will be updated: https://t.co/boT1cuHmVk



📸: u local/Miranda Thompson pic.twitter.com/kLOJwwb4aF — WMUR TV (@WMUR9) 22 июня 2019 г.

"Первоначальные сообщения были о том, что (в аварию - ред.) попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", - передает газета слова капитана полиции штата Криса Веттера (Chris Vetter).

Также два человека пострадали и были доставлены в больницу. Еще одного человека доставили по воздуху в медицинский центр штата Мэн.