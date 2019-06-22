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РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены

10:42
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правоохранители в Выксунском районе Нижегородской области задержали местного жителя, который, по версии следствия, убил топором бывшую жену, ее мать и отца, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивается местный житель, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал.
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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 21 июня в частном доме города Выкса. Там обнаружили тела 41-летней женщины, ее 70-летней матери и 68-летнего отца.
"В ходе расследование уголовного дела, возбужденного Выксунским МСО следственного управления СК по Нижегородской области по факту насильственной смерти трех человек по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного особо опасного преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина был задержан на территории поселка Виля Выксунского района.
Отмечается, что с подозреваемым работают следователи. Они намерены просить суд об аресте мужчины.
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