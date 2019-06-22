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РИА Новости
Туризм

В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России

10:30
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© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Озеро Рица в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 22 июн - РИА Новости. Туристический поток в Абхазию из России в связи с событиями в Грузии может увеличиться в два раза, рассказал РИА Новости заместитель директора национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Российскому правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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"В связи с последними событиями в Грузии, то, что указ был подписан президентом (России - ред.), конечно, ожидаем, что это очень отразится на наших курортах. Мое мнение, раза в два, как минимум, должен увеличиться турпоток", - сказал Кокоскир.
Он отметил доступность Абхазии для туристов и хорошую работу границы, а также обратил внимание на то, что кроме Гагры и Пицунды, которые в основном заполняются туристами, гостей ждут в Гудаутском, Сухумском и Очамчирском районах.
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"В последнее время повышается уровень нашего частного сектора, люди готовы принять туристов. Что касается средств коллективного размещения туристов, то, если в советское время Абхазия принимала до 3,5 миллиона человек, а было всего около 100 средств коллективного размещения, то сегодня около 450 таких объектов на территории Абхазии", - сказал Кокоскир.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что одна из крупнейших в России туристических компаний "TUI Россия" собирается предлагать своим клиентам, планировавшим поездку в Грузию, туры в Абхазию, Турцию и на юг России.
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