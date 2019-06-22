В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России

СУХУМ, 22 июн - РИА Новости. Туристический поток в Абхазию из России в связи с событиями в Грузии может увеличиться в два раза, рассказал РИА Новости заместитель директора национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Российскому правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

"В связи с последними событиями в Грузии, то, что указ был подписан президентом (России - ред.), конечно, ожидаем, что это очень отразится на наших курортах. Мое мнение, раза в два, как минимум, должен увеличиться турпоток", - сказал Кокоскир.

Он отметил доступность Абхазии для туристов и хорошую работу границы, а также обратил внимание на то, что кроме Гагры и Пицунды, которые в основном заполняются туристами, гостей ждут в Гудаутском, Сухумском и Очамчирском районах.

"В последнее время повышается уровень нашего частного сектора, люди готовы принять туристов. Что касается средств коллективного размещения туристов, то, если в советское время Абхазия принимала до 3,5 миллиона человек, а было всего около 100 средств коллективного размещения, то сегодня около 450 таких объектов на территории Абхазии", - сказал Кокоскир.