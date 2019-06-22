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РИА Новости

На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке

10:24
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КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Три человека погибли в результате удара молнии по остановке в селе Беньковцы Ивано-Франковской области, еще два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба нацполиции Украины в субботу.
"Несчастный случай произошел в Рогатинском районе. Молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы", - отметили в пресс-службе.
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В пресс-службе добавили, что на месте происшествия погибли трое мужчин, которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы. Их в сознании госпитализировали. Одна из пострадавших стояла чуть дальше других и объяснила, что от мгновенного удара "ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали".
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