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РИА Новости

В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП

10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
По данным ведомства, на дороге Черноморское - Евпатория автомобиль Daewoo Matiz допустил касательное столкновение с Mitsubishi ASX, которую отбросило на полосу встречного движения, что в свою очередь привело к лобовому столкновению с "ВАЗ-21110". При этом Daewoo Matiz отбросило за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-21110", пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - говорится в сообщении.
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