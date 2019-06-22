В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
По данным ведомства, на дороге Черноморское - Евпатория автомобиль Daewoo Matiz допустил касательное столкновение с Mitsubishi ASX, которую отбросило на полосу встречного движения, что в свою очередь привело к лобовому столкновению с "ВАЗ-21110". При этом Daewoo Matiz отбросило за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием.
"В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-21110", пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - говорится в сообщении.