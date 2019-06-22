Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме

"Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику. Билеты можно приобрести без ограничений. Если будут какие-либо новости, мы сообщим об этом в заявлении, но пока изменений нет", - заявили в компании и добавили, что при малейших изменениях они свяжутся с гражданами, которые уже приобрели авиабилеты и информируют их о дальнейших планах.