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РИА Новости

Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме

10:13
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© Фото : Александр Имедашвили, Новости-ГрузияАвиакомпания Airzena - Georgian Airways совершила прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва
Авиакомпания Airzena - Georgian Airways совершила прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва
© Фото : Александр Имедашвили, Новости-Грузия
ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, билеты продаются без ограничений, заявили РИА Новости в компании.
"Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику. Билеты можно приобрести без ограничений. Если будут какие-либо новости, мы сообщим об этом в заявлении, но пока изменений нет", - заявили в компании и добавили, что при малейших изменениях они свяжутся с гражданами, которые уже приобрели авиабилеты и информируют их о дальнейших планах.
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В авиакассе Тбилисского международного аэропорта также заявили РИА Новости, что еще одна грузинская авиакомпания - MyWay Airlines, - которая осуществляет прямые рейсы в Жуковский, не ограничивала продажу билетов.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
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Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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