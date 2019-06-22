Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I", который выполнял маневры в рамках учений Североатлантического альянса в Балтийском море. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3.
По его информации, российский самолет пролетел рядом с испанским кораблем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.
Воздушное судно было обнаружено радарами, но его маневры "не были сочтены опасными", поэтому ответных мер не последовало, передает телеканал.
Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019 стартовали в Балтийском море 9 июня. В них принимают участие 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.
За учениями наблюдают силы Балтийского флота. На дежурстве находятся две корабельные ракетно-ударные группы, поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".
На днях российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Кроме того, на прошлой неделе российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов-разведчиков — американского RC-135 и шведского "Гольфстрима". Летчик сопроводил их над Балтийским морем с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.
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