Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T09:59Z
https://ria.ru/20190622/1555810468.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

09:59
417
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел в XI округе Парижа. По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Как отмечает издание, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы.
Причина возгорания не известна. По данным радиостанции Franceinfo, пожар взят под контроль, но окончательно не потушен. На месте происшествия работают бригады пожарных и полицейских.
211010
Обсудить 0
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета
РИА
Новости
На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Проводница возле нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
Лента
новостей
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
Авиакомпания Airzena - Georgian Airways совершила прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва
Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике
Японские власти рекомендовали жителям Маэбаси эвакуироваться из-за ливней
В Нидерландах два легких самолета столкнулись в воздухе
Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
Город Сочи
Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
09:59При пожаре в центре Парижа погибли три человека
09:54Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления
09:53В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну
Лента новостейМолния