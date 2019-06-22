Сочи готов к увеличению турпотока из-за закрытия грузинского направления

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Сочи готов к увеличению потока туристов, которые вместо грузинских направлений могут выбрать российский черноморский курорт, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
"В летний период Сочи планируют посетить до четырех миллионов туристов. Но город готов принимать и больше гостей, с учетом имеющегося обширного номерного фонда всех категорий, развитой туристической инфраструктуры, количества и высокого качества подготовки морских пляжей", - пояснил представитель администрации.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.