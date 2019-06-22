В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости владельцы ресторанов и общепитов в Тбилиси надеются, что россияне будут приезжать в страну, несмотря на введенные из-за нестабильной обстановки в Грузии ограничения.

"Откуда только к нам не приезжают. К нам заходят граждане России, питаются, приветливые, дружелюбные, никаких проблем. Утрясется все", - сказал РИА Новости владелец ресторана в Старом Тбилиси, пожелавший не афишировать свое имя.

В целом в отелях Тбилиси все еще гостят граждане России, которые продолжают свой отдых.

"Есть. Но уже не много. Иногда группой приезжают, иногда индивидуально. Двое-трое сейчас тоже живут. Сейчас много арабских туристов",- сказали корреспонденту РИА Новости в одном из отелей в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.