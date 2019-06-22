Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, один житель ранен, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 37 мин калибром 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов ранен один мирный житель. На юге ДНР сгорели около 10 домов.