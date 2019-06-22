Правительство одобрило доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства

Ранее кабмин сообщал, что на заседании в четверг планируется рассмотреть следующие вопросы: о национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проект доклада был представлен Минсельхозом.