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РИА Новости

Правительство одобрило доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства

09:45
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее кабмин сообщал, что на заседании в четверг планируется рассмотреть следующие вопросы: о национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проект доклада был представлен Минсельхозом.
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"Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - сообщается на сайте.
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