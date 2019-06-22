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РИА Новости

Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

09:41
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Температура в Москве в субботу может побить рекорд тепла 1917 года, когда в городе столбики термометров показывали плюс 31,8 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован. Вероятность того, что сегодня он будет обновлен, есть, но она невелика", - сообщил Леус.
Ранее он рассказал РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается 32-градусная жара, возможны кратковременные дожди и грозы.
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