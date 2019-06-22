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РИА Новости
Туризм

Россияне в 2018 году были на третьем месте по числу туристов в Грузии

09:38
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне в 2018 году были на третьем месте по числу въехавших в Грузию гостей, всего в прошлом году страну посетили 1,7 миллиона человек из РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию, там побывало 1,7 миллиона гостей из России, рост составил 22,4%. А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тысячи прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года", - рассказала она, добавив, что российский рынок лидирует по объемам въезда в Грузию.
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Поток из России в Грузию растет уже четыре года подряд двузначными цифрами, отметила Тюрина. Самым популярными видом отдыха у россиян остаются экскурсионные поездки. "Туры в Тбилиси хорошо продаются, направление востребовано как экскурсионное, гастрономическое, винное, причем их все чаще сочетают с отдыхом на море. Есть рейсы из Москвы в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а с начала июня впервые начал летать прямой рейс в Батуми из Новосибирска", - рассказала она.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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