Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с локальными грозами и 32-градусная жара ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого выходит в Архангельскую область. В Москве и по области малооблачно, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы. Наиболее сильные метеоявления ожидаются в северных и западных районах региона", - сообщил Леус.
По словам метеоролога, в субботу в Москве ожидается 30-32 градусная жара, по области плюс 28-33. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый.
Леус добавил, что давление в течение дня изменится мало, и барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.