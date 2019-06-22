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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди с локальными грозами и 32-градусная жара ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого выходит в Архангельскую область. В Москве и по области малооблачно, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы. Наиболее сильные метеоявления ожидаются в северных и западных районах региона", - сообщил Леус.
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По словам метеоролога, в субботу в Москве ожидается 30-32 градусная жара, по области плюс 28-33. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый.
Леус добавил, что давление в течение дня изменится мало, и барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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МоскваОбщество
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