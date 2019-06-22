Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого выходит в Архангельскую область. В Москве и по области малооблачно, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы. Наиболее сильные метеоявления ожидаются в северных и западных районах региона", - сообщил Леус.