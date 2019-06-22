В Тбилиси открыли автомобильное движение на проспекте Руставели

Территория на проспекте приведена в порядок сотрудниками мэрии. Перед парламентом стоят несколько митингующих, которые еще не разошлись после вчерашней акции. Ситуация спокойная.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.