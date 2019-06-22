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РИА Новости

В Тбилиси открыли автомобильное движение на проспекте Руставели

09:20
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© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси
Акция протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси
© Sputnik / Shota Nozadze
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено на проспекте Руставели в Тбилиси, где накануне прошла очередная акция протеста, передает РИА Новости.
Территория на проспекте приведена в порядок сотрудниками мэрии. Перед парламентом стоят несколько митингующих, которые еще не разошлись после вчерашней акции. Ситуация спокойная.
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"Акция с требованием отставки главы МВД и освобождения задержанных митингующих, продолжится сегодня вечером", - заявил РИА Новости один из участников акции.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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