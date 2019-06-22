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РИА Новости

Генсек МАП призвал Грузию взять ответственность за инцидент на заседании

09:01
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПлощадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Политическое руководство Грузии знало во всех деталях порядок проведения генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и должно взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, заявил РИА Новости генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.
В Грузии группа радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем 20 июня радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.
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Михаилидис пояснил, что порядок проведения генеральной ассамблеи МАП известен всем и прописан в документах.
"Межпарламентская ассамблея православия организовала 26-ю генеральную ассамблею в Тбилиси, в Грузии. Генеральную ассамблею всегда ведет президент генеральной ассамблеи, который является россиянином. Главой Межпарламентской ассамблея православия является генеральный секретарь, который всегда является греком, в настоящее время - я", - сказал Михаилидис.
"Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны", - подчеркнул генеральный секретарь.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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По его словам, во время сессии группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали немедленного удаления российских коллег.
"Я как генеральный секретарь сказал им, что институционально это невозможно, генеральная ассамблея без председателя и аккредитованных членов российской делегации не может продолжить свою работу. И затем мы прервали работу в грузинском парламенте и переехали в другое место, чтобы продолжить генеральную ассамблею. Мы это сделали, продолжили работу в гостинице, и завершили в присутствии председателя и членов российской делегации, как мы и должны были сделать", - сказал Михаилидис.
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Он назвал вызывающим поведение радикалов и считает, что оно было организованным.
"Я знаю, что было организовано противодействие со стороны радикальных, националистических элементов, и известные всем события в течение ночи, с раненными и так далее... Я хочу констатировать, что процесс (проведения генассамблеи), который соблюдался, был полностью известен, в его деталях, политическому руководству страны и руководству парламента Грузии. И я считаю, что отношение к Межпарламентской ассамблее православия было особенно вызывающим, оно затронуло 25 парламентов, которые участвуют в МАП и его деятельности, и, конечно, эта ситуация стала проверкой и самой страны, парламента Грузии и самой страны", - сказал генсек, отметив, что, несмотря на печальные события, МАП продолжит выполнять свою роль.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
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Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
"Был совершенно неудачное заседание, и я думаю, что должны взять на себя ответственность и грузинское политическое руководство, и (руководство – ред.) грузинского парламента", - сказал он.
По его словам, в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов.
"Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы и радикальные люди, которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это мое официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью", - сказал Махаилидис.
На вопрос, повлияет ли происшедшее на работу Межпарламентской ассамблеи православия в будущем, Михаилидис ответил: "Нисколько, нисколько, нисколько. Категорически – нет. Мы завершили работы, сделали запланированное, финансовый отчет, проголосовали за финансовый отчет МАП, и завершили генеральную ассамблею".
Генеральный секретарь сообщил также, что следующее заседание генеральной ассамблеи МАП пройдет в Санкт-Петербурге.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
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Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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