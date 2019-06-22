Генсек МАП призвал Грузию взять ответственность за инцидент на заседании

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста

АФИНЫ, 22 июн - РИА Новости. Политическое руководство Грузии знало во всех деталях порядок проведения генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и должно взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, заявил РИА Новости генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.

В Грузии группа радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем 20 июня радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.

Михаилидис пояснил, что порядок проведения генеральной ассамблеи МАП известен всем и прописан в документах.

"Межпарламентская ассамблея православия организовала 26-ю генеральную ассамблею в Тбилиси, в Грузии. Генеральную ассамблею всегда ведет президент генеральной ассамблеи, который является россиянином. Главой Межпарламентской ассамблея православия является генеральный секретарь, который всегда является греком, в настоящее время - я", - сказал Михаилидис.

"Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны", - подчеркнул генеральный секретарь.

По его словам, во время сессии группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали немедленного удаления российских коллег.

"Я как генеральный секретарь сказал им, что институционально это невозможно, генеральная ассамблея без председателя и аккредитованных членов российской делегации не может продолжить свою работу. И затем мы прервали работу в грузинском парламенте и переехали в другое место, чтобы продолжить генеральную ассамблею. Мы это сделали, продолжили работу в гостинице, и завершили в присутствии председателя и членов российской делегации, как мы и должны были сделать", - сказал Михаилидис.

Он назвал вызывающим поведение радикалов и считает, что оно было организованным.

"Я знаю, что было организовано противодействие со стороны радикальных, националистических элементов, и известные всем события в течение ночи, с раненными и так далее... Я хочу констатировать, что процесс (проведения генассамблеи), который соблюдался, был полностью известен, в его деталях, политическому руководству страны и руководству парламента Грузии. И я считаю, что отношение к Межпарламентской ассамблее православия было особенно вызывающим, оно затронуло 25 парламентов, которые участвуют в МАП и его деятельности, и, конечно, эта ситуация стала проверкой и самой страны, парламента Грузии и самой страны", - сказал генсек, отметив, что, несмотря на печальные события, МАП продолжит выполнять свою роль.

"Был совершенно неудачное заседание, и я думаю, что должны взять на себя ответственность и грузинское политическое руководство, и (руководство – ред.) грузинского парламента", - сказал он.

По его словам, в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов.

"Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы и радикальные люди, которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это мое официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью", - сказал Махаилидис.

На вопрос, повлияет ли происшедшее на работу Межпарламентской ассамблеи православия в будущем, Михаилидис ответил: "Нисколько, нисколько, нисколько. Категорически – нет. Мы завершили работы, сделали запланированное, финансовый отчет, проголосовали за финансовый отчет МАП, и завершили генеральную ассамблею".