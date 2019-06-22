Ростуризм объяснил, в каких случаях можно вернуть деньги за туры в Грузию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Туристы, которые приобрели путевки, авиабилеты или экскурсии в Грузию смогут вернуть свои деньги, сообщается на Туристы, которые приобрели путевки, авиабилеты или экскурсии в Грузию смогут вернуть свои деньги, сообщается на сайте Ростуризма.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

"Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)", - говорится на сайте.

Уточняется, что при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращаются все деньги, а после начала - часть в размере стоимости не оказанных услуг. Туристы, которые приобрели авиабилеты или туристские услуги (размещение, экскурсии) отдельно, также могут вернуть деньги.