"Дочь не видела чистой воды": как тюменское село живет без водопровода

КАСКАРА (Тюменская область), 22 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Проблема с питьевой водой в тюменском селе Каскара, которая получила широкий резонанс после прямой линии президента РФ Владимира Путина, существует, по словам местных жителей, уже 20 лет - в селе успели вырасти дети, которые никогда не видели чистой воды.

После вмешательства президента жители верят, что ситуация скоро решится и их обеспечат водой. Власти Тюменской области утверждают, что строительство нового водопровода должно начаться в ближайшее время, а пока жители могут подать заявки на подключение к старому.

Вопрос президенту

Проблема чистой воды в тюменском селе Каскара была поднята во время прямой линии Путина в четверг. Жительница Каскары Мария Кузнецова рассказала президенту, что сельчанам приходится ездить за водой с канистрами в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали.

Позже в ходе линии в прямой эфир по просьбе президента вышел губернатор Тюменской области Александр Моор. Путин поручил ему как можно быстрее обеспечить реконструкцию водопровода в селе Каскара и наладить централизованное водоснабжение. Региональные прокуратура и СУСК также начали проверки по сообщению женщины.

Село Каскара расположено примерно в 20 километрах на восток от Тюмени. Добраться до него на машине из центра города можно за 40 минут, на общественном транспорте - примерно за час. В селе сейчас проживают более 7,5 тысячи человек.

Каскара делится на старую и новую, две части поселка разделены федеральной трассой. В старой Каскаре есть центральное водоснабжение, а в новой - нет. При этом в новой части села находятся в общей сложности 580 участков и 420 домов, там проживает более 800 человек. Эта территория активно развивается и застраивается.

Мария Кузнецова рассказывает корреспонденту РИА Новости, что живет в селе с 2002 года и проблемы с водой там были все это время. "У меня уже выросла 16-летняя дочь, которая в жизни не видела чистой воды из водопровода. Для того, чтобы помыться или постирать вещи, нам приходится ездить к родственникам в старую Каскару или в Тюмень", - рассказывает Кузнецова. По ее словам, воду для питья и приготовления пищи они покупают или привозят от родственников. И это несмотря на то, что на участке есть и скважина, и колодец.

"Ни то, ни другое вообще не пригодно. Это техническая вода. Даже не то слово - она черная", - жалуется Мария.

Воду из скважины она, по ее словам, использует только для поливки огорода. Она отмечает, что от плохой воды портится бытовая техника, и ее приходится выбрасывать. Мария говорит, что купила стиральную машину и боится ею пользоваться, чтобы та не пришла в негодность.

На сходах жителей, которые проводятся в Каскаре, постоянно поднимался вопрос о водопроводе, рассказывает Кузнецова. Власти обещали решить проблему, но строительство нового водопровода все время откладывалось.

Она говорит, что понимает, что за проведение водопровода до ее дома придется заплатить и в перспективе оплачивать пользование водой. Однако это ее не пугает, женщина готова даже взять кредит на эти цели.

Обращение на прямую линию президента, по словам Марии, было для нее и местных жителей последней надеждой. А теперь, после вопроса президенту, Кузнецова стала знаменитостью и в своем селе, и в целом в Тюменской области.

"Это был крик души! Я не хочу, чтобы (из-за моего обращения - ред.) пострадали местные власти. Я просто хочу, чтобы у нас наконец была вода", - признается женщина.

Она говорит, что звонить было не страшно. "Я же ничего преступного не сделала. Ни на кого не ябедничала. Это просто просьба наша. Вода - как воздух. Нам ее не хватает", - говорит она.

Качество воды

Местные жители рассказывают, что в воде из колодцев и скважин, которые люди сами обустраивают на своих участках, содержание вредных веществ превышено в десятки раз.

"Анализ сделали - превышает (норму - ред.) в 30 раз. Вода для питья непригодная", - говорит жительница села Людмила Семеновна, у которой установлен колодец.

Она пояснила, что у некоторых других жителей села - скважина, но, по ее словам, вода там еще хуже. Женщина рассказала, что, когда она сделала колодец, вода была ржавая, но со временем протекла и стала немного лучше.

"Вода нехорошая. Кипятишь - осадок большой остается. Там есть железо, нитраты, нитриты, сколько мы анализы делали. Даже скотина не может эту воду пить. Конечно, желательно бы нам воду провести. Уже лет 20 воды нет", - рассказывает она.

Людмила Семеновна пояснила, что не обращалась в "Водоканал" с заявкой о подключении, поскольку не знала о такой возможности. Но сейчас, после прямой линии Путина, она намерена в ближайшие дни подать такую заявку на подключение к старому водоводу на период, пока не построят новый.

Другая жительница села, Наталья, рассказала РИА Новости, что в воде, которую они получали из своей скважины, было обнаружено превышение норм содержания железа в десять раз. "Проблему удалось частично решить с помощью установки фильтров, средства очистки воды установлены и в стиральной машинке. Однако у воды все равно очень неприятный запах и для питья она непригодна", - отмечает женщина.

Но не все жители села недовольны водой. Так, житель новой Каскары, депутат Каскаринского муниципального образования Олег Подъянов говорит, что водопровод ему не нужен. Его устраивает качество воды, которое дает скважина с современной системой очистки. По его словам, после очистки вода "хорошая" и пригодна для питья.

По словам депутата, установка таких фильтров стоит около 25 тысяч рублей, а бурение скважины обходится в районе 30 тысяч рублей.

Власти решают проблему

Тюменские власти между тем удивлены заявлениям жителей Каскары. Чиновники уверяют, что проблема с водой решается давно и жителей об этом исправно информируют на сельских сходах, но, видимо, еще остались люди, которые не являются на сходы или по какой-то другой причине не знают о движении проекта по строительству нового водопровода. Поэтому тюменские власти планируют организовать встречу с жителями Каскары, чтобы еще раз проговорить, какая работа сейчас ведется в этом направлении, рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова.

Она добавила, что еще ранее было определено, что действующий водопровод, который был построен еще в 1974 году, реконструировать нецелесообразно, так как он слишком ветхий. Помимо этого, на его территории в настоящее время уже находятся жилые дома. Поэтому было принято решение строить новую магистраль. Разработан план мероприятий по возведению водопровода.

С 2018 года власти занимаются вопросами, связанными с землей. Это дело, по словам Ивановой, "небыстрое", поскольку земля, на которой предполагается строить водопровод, находится в разной собственности - муниципальная, частная, неразграниченные земли. Ожидается, что осенью будет проведен конкурс по выбору подрядчика и будет заключено концессионное соглашение.

"Там есть определенные процедуры. Даст бог, все свершится. Может быть, чуть быстрее, раз мы теперь такие знаменитые стали. Нам ничего не остается, кроме как реализовывать то, что мы планировали. А коли теперь губернатор будет пристально на нас смотреть ежедневно по этому вопросу, а президент - тем более, то вообще побежим, что называется... Нам просто будет стыдно не выполнить, потому что мы обещали людям", - подчеркнула глава Тюменского района.

По ее прогнозам, подключиться к новому водопроводу жители смогут уже в конце 2020 года - начале 2021 года. Но те, кому вода нужна прямо сейчас, могут пока подключиться к старому водопроводу, а потом перейти на новый, когда его сделают.