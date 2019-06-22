Власти рекомендовали крымчанам воздержаться от поездок в Грузию

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Крымским туристам стоит воздержаться от поездок в Грузию в связи с нестабильной политической ситуацией в стране, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"Мы всегда выступали за развитие внутреннего туризма. Тем гражданам, которые хотели ехать на отдых в Грузию, стоит притормозить, потому что это будет неправильно после оскорбительных заявлений в адрес России, и небезопасно", - сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, из Крыма в основном ездили не организованные группы туристов, а самостоятельные.

"Мы надеемся, что в Грузии осознают, что никаких угроз россияне грузинской нации не несут, а вот их агрессивная политика по отношению к России лишь приведет к упадку грузинской туристической отрасли", - сказал Черняк.