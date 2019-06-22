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РИА Новости
Туризм

Власти рекомендовали крымчанам воздержаться от поездок в Грузию

08:10
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© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Крымским туристам стоит воздержаться от поездок в Грузию в связи с нестабильной политической ситуацией в стране, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
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Ситуация непредсказуемая. Стоит ли российским туристам ехать в Грузию? В ходе волнений в Тбилиси пострадали 240 человек, из них более ста остаются в больницах, сообщил грузинский Минздрав. В эфире радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев дал советы туристам, которые сейчас находятся в Грузии.
"Мы всегда выступали за развитие внутреннего туризма. Тем гражданам, которые хотели ехать на отдых в Грузию, стоит притормозить, потому что это будет неправильно после оскорбительных заявлений в адрес России, и небезопасно", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, из Крыма в основном ездили не организованные группы туристов, а самостоятельные.
"Мы надеемся, что в Грузии осознают, что никаких угроз россияне грузинской нации не несут, а вот их агрессивная политика по отношению к России лишь приведет к упадку грузинской туристической отрасли", - сказал Черняк.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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