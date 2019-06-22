В Крыму заявили о готовности стать альтернативой грузинским курортам

Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото

Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Крым готов стать альтернативой для туристов, которые планировали в этом году посетить Грузию, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"Провокация, которая устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли. Последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии. Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов", - сказал РИА Новости Черняк.

По его мнению, грузинские события приведут к переориентации туристического потока, от чего выиграют курорты Крыма и Краснодарского края.