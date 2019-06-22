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РИА Новости

"Аэрофлот" с 8 июля прекращает выполнение рейсов в Грузию

07:35
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолета авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Самолета авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолета авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию. Эта мера принята в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.
С настоящего времени главные усилия Аэрофлота будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке.
Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов.
В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету.
Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.
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