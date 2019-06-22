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РИА Новости

Косатки из "китовой тюрьмы" спокойно переносят путешествие по Амуру

07:15
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Косатки и белухи из "китовой тюрьмы", которых в транспортировочных ваннах везут по реке Амур к месту выпуска на побережье Хабаровского края, спокойно переносят дорогу, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставит их на побережье Охотского моря. Операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
"Транспортировочные ванны накрыты тентами, предохраняющими животных от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом - их ванны расположены рядом. Дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно. В целом, ситуация штатная", - рассказал Смородов.
Ранее сообщалось, что после адаптации животных на них установят спутниковые маячки. В течение нескольких месяцев ученые будут следить за перемещением косаток и белух. В операции по выпуску животных занято около 70 специалистов – ученых, дрессировщиков, ветеринаров.
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Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
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Приморский крайОбщество
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