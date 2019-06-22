Косатки из "китовой тюрьмы" спокойно переносят путешествие по Амуру

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Косатки и белухи из "китовой тюрьмы", которых в транспортировочных ваннах везут по реке Амур к месту выпуска на побережье Хабаровского края, спокойно переносят дорогу, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставит их на побережье Охотского моря. Операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

"Транспортировочные ванны накрыты тентами, предохраняющими животных от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом - их ванны расположены рядом. Дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно. В целом, ситуация штатная", - рассказал Смородов.

Ранее сообщалось, что после адаптации животных на них установят спутниковые маячки. В течение нескольких месяцев ученые будут следить за перемещением косаток и белух. В операции по выпуску животных занято около 70 специалистов – ученых, дрессировщиков, ветеринаров.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.